На "майские" в Одессе силовики будут работать в усиленном режиме

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Четверг, 26 апреля 2018, 15:17

На майские праздники правоохранители будут работать в усиленном режиме в Одессе.

Соответствующее решение было принято на совещании силовиков 26 мая, сообщает пресс-служба СБУ.

"По поручению председателя СБ Украины Василия Грицака для обеспечения правопорядка будут задействованы более 60 бойцов спецподразделения "Альфа" и другие структуры спецслужбы", – сказал заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов.

Заместитель председателя СБУ выразил уверенность, что совместными усилиями правоохранители обеспечат высокий уровень защиты граждан.

По результатам совместного совещания для недопущения террористических и экстремистских проявлений, нарушений общественного порядка принято решение с 29 апреля усилить режим службы всех правоохранительных органов региона с привлечением членов общественных формирований.

Служба безопасности Украины 26 апреля заявила, что обнаружила и предупредила попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники.

Украинская правда
Темы: Одесса СБУ
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