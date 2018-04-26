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На "майские" в Одессе силовики будут работать в усиленном режиме

Четверг, 26 апреля 2018, 15:17

На майские праздники правоохранители будут работать в усиленном режиме в Одессе.

Соответствующее решение было принято на совещании силовиков 26 апреля, сообщает пресс-служба СБУ.

"По поручению председателя СБ Украины Василия Грицака для обеспечения правопорядка будут задействованы более 60 бойцов спецподразделения "Альфа" и другие структуры спецслужбы", – сказал заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов.

Заместитель председателя СБУ выразил уверенность, что совместными усилиями правоохранители обеспечат высокий уровень защиты граждан.

По результатам совместного совещания для недопущения террористических и экстремистских проявлений, нарушений общественного порядка принято решение с 29 апреля усилить режим службы всех правоохранительных органов региона с привлечением членов общественных формирований.

Служба безопасности Украины 26 апреля заявила, что обнаружила и предупредила попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Наиболее резонансное из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Украинская правда
Темы: ОдессаСБУ
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