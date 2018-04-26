На "майские" в Одессе силовики будут работать в усиленном режиме

На майские праздники правоохранители будут работать в усиленном режиме в Одессе.



Соответствующее решение было принято на совещании силовиков 26 мая, сообщает пресс-служба СБУ.



"По поручению председателя СБ Украины Василия Грицака для обеспечения правопорядка будут задействованы более 60 бойцов спецподразделения "Альфа" и другие структуры спецслужбы", – сказал заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов.



Заместитель председателя СБУ выразил уверенность, что совместными усилиями правоохранители обеспечат высокий уровень защиты граждан.



По результатам совместного совещания для недопущения террористических и экстремистских проявлений, нарушений общественного порядка принято решение с 29 апреля усилить режим службы всех правоохранительных органов региона с привлечением членов общественных формирований.



Служба безопасности Украины 26 апреля заявила, что обнаружила и предупредила попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники.