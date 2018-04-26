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Представник РФ заявив, що Росія не виконуватиме рішення ПАРЄ

Четвер, 26 квітня 2018, 15:45

Депутат Державної думи Росії, голова комітету з закордонних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія відмовлятиметься виконувати рішення ПАРЄ навіть в разі повернення до складу Асамблеї.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Як відомо, російська делегація відсутня у складі Асамблеї, оскільки не подала до Страсбурга свій персональний склад на знак протесту проти санкцій. Однак російських делегатів запрошують до участі у спеціальному комітеті, який розглядає можливість зняття з РФ санкцій та її повернення до роботи в ПАРЄ.

Цього разу російську сторону на цій зустрічі представляє Слуцький.

Перед початком зустрічі на запитання журналістів про те, коли РФ почне виконання санкцій, він відповів коротко: "Ніколи". В січні точно таку позицію оприлюднив його колега Костянтин Косачов, голова комітету Ради Федерації у закордонних справах.

Як відомо, Слуцький, як і Косачов, перебуває також під санкціями Європейського союзу, щодо нього діє заборона на в’їзд, але в разі його участі у міжнародних подіях дія заборони призупиняється.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПАРЄРосія
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