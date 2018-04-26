Представитель РФ заявил, что Россия не будет выполнять решение ПАСЕ

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Четверг, 26 апреля 2018, 15:45

Депутат Государственной думы РФ, председатель комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия откажется выполнять решение ПАСЕ даже в случае возвращения в состав Ассамблеи.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Как известно, российская делегация отсутствует в составе Ассамблеи, поскольку не подала в Страсбург свой персональный состав в знак протеста против санкций. Однако российских делегатов приглашают к участию в специальном комитете, который рассматривает возможность снятия с РФ санкций и ее возвращение к работе в ПАСЕ.

На этот раз российскую сторону на этой встрече представляет Слуцкий.

Перед началом встречи на вопрос журналистов о том, когда РФ начнет выполнение санкций, он ответил коротко: "Никогда". В январе точно такую ​​позицию обнародовал его коллега Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам.

Как известно, Слуцкий, как и Косачев, находится также под санкциями Европейского союза, отноительно него действует запрет на въезд, но в случае его участия в международных событиях действие запрета приостанавливается.

Темы: ПАСЕ Росcия
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