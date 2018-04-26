Поновленого Бочковського судять за 3 статтями, серед яких хабар – МВС

Сергій Бочковський, якого суд поновив на посаді голови Держслужби з надзвичайних ситуацій, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

Про це розповів "Українській правді" речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Він повідомив, що Бочковському інкримінують статтю 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), 364 (зловживання владою або службовим становищем) і 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Разом з Бочковським, за словами Шевченка, судять його колишнього першого заступника Василя Стоєцького, якого звинувачують за двома статтями – 368 і 364.

Речник нагадав, що Головне слідче управління МВС 23 березня 2015 року зареєструвало щодо цих двох осіб кримінальне провадження, потім повідомило їм про підозру і направило до суду обвинувальний акт.

"Юридично і фактично вони перебувають на лаві підсудних", - наголосив Шевченко.

Він додав, що процес проти них зараз слухається по суті, і слідчі зібрали достатньо доказів, аби визнати Бочковського і Стоєцького винними.

Як повідомлялося, у четвер Окружний адмінсуд Києва визнав протизаконним і скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Чиновникам зачитали обвинувачення, одягли на них наручники і вивели з зали.

Бочковському і Стоєцькому інкримінували організацівю корупційної схеми тендерної закупки паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами.

Однак влітку 2017 року стало відомо, що Бочковського судять за двома зовсім іншими епізодами: вимагання грошей в очільників територіальних підрозділів з погрозою звільнення і розтрата грошей під час закупівлі металошукачів.

Євген Кізілов, УП