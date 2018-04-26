Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поновленого Бочковського судять за 3 статтями, серед яких хабар – МВС

Четвер, 26 квітня 2018, 16:25
Сергій Бочковський

Сергій Бочковський, якого суд поновив на посаді голови Держслужби з надзвичайних ситуацій, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

Про це розповів "Українській правді" речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Він повідомив, що Бочковському інкримінують статтю 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), 364 (зловживання владою або службовим становищем) і 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Разом з Бочковським, за словами Шевченка, судять його колишнього першого заступника Василя Стоєцького, якого звинувачують за двома статтями – 368 і 364.

Речник нагадав, що Головне слідче управління МВС 23 березня 2015 року зареєструвало щодо цих двох осіб кримінальне провадження, потім повідомило їм про підозру і направило до суду обвинувальний акт.

"Юридично і фактично вони перебувають на лаві підсудних", - наголосив Шевченко.

Він додав, що процес проти них зараз слухається по суті, і слідчі зібрали достатньо доказів, аби визнати Бочковського і Стоєцького винними.

Як повідомлялося, у четвер Окружний адмінсуд Києва визнав протизаконним і скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Чиновникам зачитали обвинувачення, одягли на них наручники і вивели з зали.

Бочковському і Стоєцькому інкримінували організацівю корупційної схеми тендерної закупки паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами.

Однак влітку 2017 року стало відомо, що Бочковського судять за двома зовсім іншими епізодами: вимагання грошей в очільників територіальних підрозділів з погрозою звільнення і розтрата грошей під час закупівлі металошукачів.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДСНСкриміналМВСсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
ДСНС
ДСНС розповіла про свою роботу за 500 днів війни
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Дві дівчинки потонули у Десні на Чернігівщині – ДСНС
Останні новини
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: