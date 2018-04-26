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Восстановленного Бочковского судят по 3 статьям, среди которых взятка – МВД

Четверг, 26 апреля 2018, 16:25
Сергей Бочковский

Сергей Бочковский, которого суд восстановил в должности председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.

Об этом рассказал "Украинской правде" пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он сообщил, что Бочковскому инкриминируют статью 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Вместе с Бочковским, по словам Шевченко, судят его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого, которого обвиняют по двум статьям - 368 и 364.

Пресс-секретарь напомнил, что Главное следственное управление МВД 23 марта 2015 года зарегистрировало против этих двум лиц уголовное производство, потом сообщило им о подозрении и направило в суд обвинительный акт.

"Юридически и фактически они находятся на скамье подсудимых", - подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что процесс против них сейчас слушается по сути, и следователи собрали достаточно доказательств, чтобы признать Бочковского и Стоецкого виновными.

Как сообщалось, в четверг Окружной админсуд Киева признал противозаконным и отменил увольнение Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.

Чиновникам зачитали обвинение, надели на них наручники и вывели из зала.

Бочковскому и Стоецкому инкриминировали организацию коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов по завышенным ценам.

Однако летом 2017 года стало известно, что Бочковского судят по двум совсем другим эпизодам: вымогательство денег у руководителей территориальных подразделений с угрозой увольнения и растрата денег при закупке металлоискателей.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ГСЧСкриминалМВДсуд
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