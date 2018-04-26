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Спецкомітет ПАРЄ щодо повернення Росії завершився без ухвалення рішення

Четвер, 26 квітня 2018, 17:29

Спеціальний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи "щодо ролі та місії ПАРЄ", який опікується питанням повернення Росії до роботи в Страсбурзі, завершив роботу, не ухваливши жодного рішення по суті.

Про це повідомив "Європейській правді" народний депутат Олексій Гончаренко який представляв Україну на цій зустрічі.

"Єдине рішення, яке було ухвалене, стосується процедури: встановлений крайній термін для подачі пропозицій національних делегацій. Попри дуже наполегливе намагання окремих депутатів, жодного рішення по суті ухвалено не було", - розповів він.

Гончаренко уточнив: дискусія щодо перших питань порядку денного затягнулася настільки, що депутати за півтори години так і не перейшли до основної теми – про відновлення повноважень російської делегації.

"Ми вичерпали час і мали йти на дебати по Сирії. Тому продовжимо на зустрічі у Загребі 1 червня", - пояснив він.

Варто зауважити, що ця затримка йде на користь українській стороні. Річ у тім, що у червні, швидше за все, спливуть повноваження поточного президента ПАРЄ і голови спеціального комітету Мікеле Ніколетті. Ніколетті є прихильником зняття санкцій з росіян.

Європейська правда

Теми: ПАРЄРосія
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