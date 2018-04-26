Спецкомитет ПАСЕ по возврату России завершился без принятия решения

Специальный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы "о роли и миссии ПАСЕ", который занимается вопросом возвращения России к работе в Страсбурге, завершил работу, не приняв никакого решения по существу.

Об этом сообщил "Европейской правде" народный депутат Алексей Гончаренко, представлявший Украину на этой встрече.

"Единственное решение, которое было принято, касается процедуры: установлен крайний срок для подачи предложений национальных делегаций. Несмотря на очень настойчивое стремление отдельных депутатов, ни одного решения по существу принято не было", - рассказал он.

Гончаренко уточнил: дискуссия о первых вопросов повестки дня затянулась настолько, что депутаты за полтора часа так и не перешли к основной теме - о восстановлении полномочий российской делегации.

"Мы исчерпали время и должны были идти на дебаты по Сирии. Поэтому продолжим на встрече в Загребе 1 июня", - пояснил он.

Стоит заметить, что эта задержка идет на пользу украинской стороне. Дело в том, что в июне, скорее всего, истечет срок полномочий президента ПАСЕ и председателя специального комитета Микеле Николетти, который является сторонником снятия санкций с россиян.

Европейская правда