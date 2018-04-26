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Рада Європи через скандали скасувала історичний саміт до свого 70-річчя

Четвер, 26 квітня 2018, 18:37
Рада Європи через скандали скасувала історичний саміт до свого 70-річчя

Рада Європи відмовилася від ідеї проведення саміту за участі лідерів 47 країн, що входять до організації, зокрема, через гучний корупційний скандал у ПАРЄ.

Про це йдеться у статті "Рада європейської корупції: що спільного між новим скандалом у ПАРЄ та покаранням Росії".

Саміт Ради Європи планували провести у травні 2019 року в Страсбурзі або в Парижі. Донедавна організація цією зустрічі була пріоритетом генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда.

Планувалося, що на цій зустрічі Рада Європи урочисто відзначить 70 років з моменту свого створення і почне "жити по-новому".

"Кілька країн вважають неможливим легітимізувати окремих лідерів, давати їм привід для рукостискань лише через те, що вони – у складі Ради Європи. Йдеться також і про Путіна", – заявив один зі співрозмовників.

Причому останні обставини, пов’язані з корупційним скандалом, додатково руйнують можливість для такої зустрічі – адже багато хто із західноєвропейських лідерів не хоче опинятися поруч із лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Останні події в Туреччині, де влітку попри надзвичайний стан відбудуться дострокові вибори, додають до переліку також президента Реджепа Таїпа Ердогана.

За інформацією ЄвроПравди, проти саміту в 2019 році виступає також Франція, яка буде головувати в цей період в Раді Європи. Відмова країни-господаря приймати цю зустріч зводить до нуля ймовірність її проведення.

Європейська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСкорупція
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