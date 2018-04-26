Совет Европы из-за скандалов отменила исторический саммит к своему 70-летию

Совет Европы отказался от идеи проведения саммита с участием лидеров 47 стран, входящих в организацию, в частности, из-за громкого коррупционного скандала в ПАСЕ.

Об этом говорится в статье "Совет европейской коррупции: что общего между новым скандалом в ПАСЕ и наказанием России".

Саммит Совета Европы планировали провести в мае 2019 года в Страсбурге или в Париже. До недавнего времени организация этой встречи была приоритетом генсека Совета Европы Турбйорна Ягланда.

Планировалось, что на этой встрече Совет Европы торжественно отметит 70 лет с момента своего основания и начнет "жить по-новому".

"Несколько стран считают невозможным легитимизировать отдельных лидеров, давать им повод для рукопожатий только потому, что они - в составе Совета Европы. Речь идет и о Путине", - заявил один из собеседников.

Причем последние обстоятельства, связанные с коррупционным скандалом, дополнительно разрушают возможность для такой встречи - ведь многие из западноевропейских лидеров не хотят оказаться рядом с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Последние события в Турции, где летом несмотря на чрезвычайное положение досрочные выборы, добавляют в перечень также президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По информации ЕвроПравды, против саммита в 2019 году выступает также Франция, которая будет председательствовать в этот период в Совете Европы. Отказ страны-хозяйки принимать эту встречу сводит к нулю вероятность ее проведения.

Европейская правда