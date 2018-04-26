Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Совет Европы из-за скандалов отменила исторический саммит к своему 70-летию

Четверг, 26 апреля 2018, 18:37
Совет Европы из-за скандалов отменила исторический саммит к своему 70-летию

Совет Европы отказался от идеи проведения саммита с участием лидеров 47 стран, входящих в организацию, в частности, из-за громкого коррупционного скандала в ПАСЕ.

Об этом говорится в статье "Совет европейской коррупции: что общего между новым скандалом в ПАСЕ и наказанием России".

Саммит Совета Европы планировали провести в мае 2019 года в Страсбурге или в Париже. До недавнего времени организация этой встречи была приоритетом генсека Совета Европы Турбйорна Ягланда.

Планировалось, что на этой встрече Совет Европы торжественно отметит 70 лет с момента своего основания и начнет "жить по-новому".

"Несколько стран считают невозможным легитимизировать отдельных лидеров, давать им повод для рукопожатий только потому, что они - в составе Совета Европы. Речь идет и о Путине", - заявил один из собеседников.

Причем последние обстоятельства, связанные с коррупционным скандалом, дополнительно разрушают возможность для такой встречи - ведь многие из западноевропейских лидеров не хотят оказаться рядом с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Последние события в Турции, где летом несмотря на чрезвычайное положение досрочные выборы, добавляют в перечень также президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По информации ЕвроПравды, против саммита в 2019 году выступает также Франция, которая будет председательствовать в этот период в Совете Европы. Отказ страны-хозяйки принимать эту встречу сводит к нулю вероятность ее проведения.

Европейская правда

Темы: ЕСкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ЕС
ЕС хочет совместно покупать не российский газ на постоянной основе
Лидеры ЕС и Латинской Америки обсудят войну в Украине
В Европе рассматривают возможность санкций против российского алюминия – СМИ
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: