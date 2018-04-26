Прокуратура відкрила справу через можливе підроблення ухвали суду щодо Амосової

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування щодо можливого підроблення ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва про забезпечення позову Катерини Амосової до Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Міністерство охорони здоров’я звернулось до правоохоронних органів щодо можливого підроблення ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва про забезпечення позову Катерини Амосової до МОЗ.

"Прокуратура міста Києва розпочала досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа. Проведення розслідування доручено СУ ГУ Національної поліції в місті Києві", - зазначають у міністерстві.

У МОЗ розповідають, що 10 березня ЗМІ поширили інформацію про поновлення Катерини Амосової на посаді ректора та заборону проводити перевірку НМУ ім. Богомольця. У міністерстві цю інформацію назвали неправдивою.

"Хоча ухвала офіційно не надходила, МОЗ подало апеляційну скаргу в межах строків оскарження. Суд розглянув цю скаргу і встановив, що зазначена ухвала судом не виносилась. Тобто суд не поновлював Катерину Амосову на посаді ректора і не забороняв проводити перевірку НМУ ім. Богомольця", - наголошують у міністерстві.

Нагадаємо, 20 лютого міністерство відсторонило від посади Катерину Амосову на час службової перевірки.

Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.

Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

Деталі про ці перипетії можна почитати за лінком.

25 лютого на підтримку ректора Катерини Амосової оголосили безстроковий страйк, який через 2 дні після початку припинився.

Амосова оскаржила своє відсторонення у суді. І 1 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив ректорку на посаді до початку розгляду її позову до МОЗ по суті.

Однак 6 березня вже іншим наказом Міністерство охорони здоров'я знову відсторонило Амосову.

30 березня Міністерство охорони здоров'я звільнило Амосову з посади ректораНаціонального медичного університету ім. О.Богомольця.