Прокуратура возбудила дело из-за возможной подделки решения суда по делу Амосовой
Прокуратура Киева начала досудебное расследование касательно возможной подделки постановления Окружного административного суда г. Киева об обеспечении иска Екатерины Амосовой в Министерство здравоохранения.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы по поводу возможной подделки постановления Окружного административного суда г. Киева об обеспечении иска Екатерины Амосовой в Минздрав.
"Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины - подделка удостоверения или иного официального документа. Проведение расследования поручено СУ ГУ Национальной полиции в городе Киеве", - отмечают в министерстве.
В Минздраве говорят, что 10 марта некоторые СМИ распространили информацию о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора и запрете проводить проверку НМУ им. Богомольца. В министерстве эту информацию назвали неправдивой.
"Хотя решение официально не поступало, Минздрав подало апелляционную жалобу в пределах сроков обжалования. Суд рассмотрел эту жалобу и установил, что указанное постановление судом выносилось. То есть суд не возобновлял Екатерину Амосову в должности ректора и не запрещал проводить проверку НМУ им. Богомольца", - отмечают в министерстве.
Напомним, 20 февраля министерство отстранило от должности Екатерину Амосову на время служебной проверки.
Официальная причина срыва лицензированного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов.
Амосова назвала решение МОЗ незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.
В тот же день представители студенческого самоуправления заблокировали вход в ректорат, не допуская к работе назначенного и.о. ректора Михаила Захараша.
Детали об этих перипетиях можно почитать по ссылке.
25 февраля в поддержку ректора Екатерины Амосовой объявили бессрочную забастовку, которая через 2 дня после начала прекратилась.
Амосова обжаловала свое отстранение в суде. И 1 марта Окружной административный суд Киева возобновил ее в должности до начала рассмотрения ее иска в Минздрав по существу.
Однако 6 марта уже другим приказом Министерство здравоохранения снова отстранило Амосову.
30 марта Министерство здравоохранения уволило Амосову с должности ректораНационального медицинского университета им. Богомольца.