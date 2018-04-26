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Прокуратура возбудила дело из-за возможной подделки решения суда по делу Амосовой

Четверг, 26 апреля 2018, 20:28
Прокуратура возбудила дело из-за возможной подделки решения суда по делу Амосовой

Прокуратура Киева начала досудебное расследование касательно возможной подделки постановления Окружного административного суда г. Киева об обеспечении иска Екатерины Амосовой в Министерство здравоохранения.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы по поводу возможной подделки постановления Окружного административного суда г. Киева об обеспечении иска Екатерины Амосовой в Минздрав.

"Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины - подделка удостоверения или иного официального документа. Проведение расследования поручено СУ ГУ Национальной полиции в городе Киеве", - отмечают в министерстве.

В Минздраве говорят, что 10 марта некоторые СМИ распространили информацию о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора и запрете проводить проверку НМУ им. Богомольца. В министерстве эту информацию назвали неправдивой.

"Хотя решение официально не поступало, Минздрав подало апелляционную жалобу в пределах сроков обжалования. Суд рассмотрел эту жалобу и установил, что указанное постановление судом выносилось. То есть суд не возобновлял Екатерину Амосову в должности ректора и не запрещал проводить проверку НМУ им. Богомольца", - отмечают в министерстве.

 

Напомним, 20 февраля министерство отстранило от должности Екатерину Амосову на время служебной проверки.

Официальная причина срыва лицензированного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов.

Амосова назвала решение МОЗ незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

В тот же день представители студенческого самоуправления заблокировали вход в ректорат, не допуская к работе назначенного и.о. ректора Михаила Захараша.

Детали об этих перипетиях можно почитать по ссылке.

25 февраля в поддержку ректора Екатерины Амосовой объявили бессрочную забастовку, которая через 2 дня после начала прекратилась.

Амосова обжаловала свое отстранение в суде. И 1 марта Окружной административный суд Киева возобновил ее в должности до начала рассмотрения ее иска в Минздрав по существу.

Однако 6 марта уже другим приказом Министерство здравоохранения снова отстранило Амосову.

30 марта Министерство здравоохранения уволило Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Украинская правда
Темы: Минздравсуд
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