Держзавод використовує лопаті РФ, куплені у фірми сина заступника глави "Укроборонпрому" – "Схеми"

Авіаремонтний завод, який входить до державного концерну "Укроборонпром", купляє лопаті гвинта до гелікоптерів "Улан-Уденського лопатного заводу", що пов’язаний із державним російським підсанкційним холдингом "Ростех". Закупівлю проводять через фірми-посередники, зокрема через фірму сина заступника "Укроборонпрому" Олександра Стеценка.

Про це йдеться у розслідуванні "Імпортозаміщення по-новому" програми "Схеми".

Журналісти дізналися, що українська компанія "Вертолсервіс", яка перемогла на тендері із постачання лопатей несного гвинта для заводу "Авіакон" в лютому 2018 року, через посередників закуповувала лопаті виробництва російського "Улан-Уденського лопатного заводу".

Водночас цей завод – дочірня компанія другого рівня "Улан-Уденського авіаційного заводу", що входить до холдингу "Вертольоти Росії", який є частиною державної корпорації "Ростех".

Ці підприємства активно працюють над російським оборонним замовленням.

"І "Улан-Уденський авіаційний завод", і "Вертольоти Росії" перебувають під санкціями РНБО України. Проте "Улан-Уденський лопатний завод", який належить до тієї ж групи, наразі під санкціями не перебуває", - зазначають у розслідуванні.

За інформацією "Схем", одним із засновників "Вертолсервіса" є син колишнього заступника міністра оборони і чинного заступника гендиректора "Укроборонпрому" Олександра Стеценка – Сергій Стеценко.

Журналісти розповіли, що Сергій Стеценко підтвердив, що його компанія постачає "Авіакону" лопаті російського виробництва.

"Ви ж розумієте, що вони виробляються тільки в Росії. Ну, можна ще виробляти, наприклад, на Західній Україні, рубати смереки, стругати з них лопаті і потім ставити на наші гвинтокрили, і рятувати наших поранених бійців, вивозити з бойової зони до шпиталів, і так далі. Я думаю, що більше мені вам відповісти нічого", – заявив Сергій Стеценко.

Другий засновник "Вертолсервіса" Сергій Кіршин також підтвердив, що його компанія постачала лопаті з Улан-Уденського заводу.

Водночас заступник гендиректора "Укроборонпрому" Олександр Стеценко заявив, що не ознайомлений із деталями бізнесу його сина.

"Нам потрібно підтримувати бойову здатність чи не потрібно підтримувати бойову здатність? ... Для мене не важливо, звідки. Для мене важливо, щоб в армії було все, що є", – наголосив він.

Голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський у коментарі журналістам заявив, що армію необхідно озброювати "будь-якою ціною".

"Я попереджаю про те, що якщо ми якимось чином отримуємо комплектуючі з Росії, а хтось це зірве, то я особисто вважаю, що це злочин проти обороноздатності нашої держави", – наголосив Пашинський.

"Якщо нашим хлопцям, щоб їх озброїти, треба щось привезти з Російської Федерації, щоб вони ще краще воювали з Російською Федерацією, то це тільки викликає нашу повагу", – додав він.

За його словами, до 2014 року Україна взагалі на 100% була залежні від російських комплектуючих, проте за останні чотири роки багато що змінилося.

Водночас екс-директор "Авіакону" Максим Глущенко розповів, що раніше на заводі намагалися знайти альтернативу деталям російського виробництва.

"Ми їздили до Південно-Африканської Республіки, там досить технологічна компанія, у якої була подібна технологія виробництва тих лопатей. І, в принципі, вони були готові створити спільне виробництво на території України. На жаль, ті ініціативи, які були зроблені мною як директором заводу, "Укроборонпромом" не були підтримані", – сказав Глущенко.

За даними порталу публічних закупівель, з літа 2016-го року "Авіакон" витратив на лопаті кермового та несного гвинта понад 100 мільйонів гривень.

У 2014 році українська влада оголосила курс на імпортозаміщення – пошук і створення альтернативи російському товару.

У 2017 році в "Укроборонпромі" відзвітували, що концерн повністю відмовився від комплектуючих із Росії – у 2016-му році.

"Якщо у 2015 році 48% деталей для нього виготовлялося в Україні, 41% – у Росії і 11% – в інших країнах, то вже у 2016 році ми повністю відмовилися від російських комплектуючих. В Україні зосередилося 78% виробництва, а в інших країнах – 22%", - наголошували в "Укроборонпромі".