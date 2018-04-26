Госзавод использует лопасти РФ, купленные у фирмы сына заместителя главы "Укроборонпрома" - "Схемы"

Авиаремонтный завод, который входит в государственный концерн "Укроборонпром", покупает лопасти винта к вертолетам "Улан-Удэнского лопастного завода", который связан с государственным российским подсанкционным холдингом "Ростех". Закупку проводят через фирмы-посредники, в частности через фирму сына заместителя "Укроборонпрома" Александра Стеценко.

Об этом говорится в расследовании "Импортозамещение по-новому" программы "Схемы".

Журналисты узнали, что украинская компания "Вертолсервис", которая победила на тендере по поставке лопастей несущего винта для завода "Авиакон" в феврале 2018 года, через посредников закупала лопасти производства российского "Улан-Удэнского лопастного завода".

В то же время этот завод - дочерняя компания второго уровня "Улан-Удэнского авиационного завода", входящего в холдинг "Вертолеты России", который является частью государственной корпорации "Ростех".

Эти предприятия активно работают над российским оборонным заказом.

"И "Улан-Удэнский авиационный завод", и "Вертолеты России" находятся под санкциями СНБО Украины. Однако "Улан-Удэнский лопастный завод", который принадлежит к той же группе, пока под санкциями не состоит", - отмечают в расследовании.

По информации "Схем", одним из основателей "Вертолсервиса" является сын бывшего заместителя министра обороны и нынешнего заместителя гендиректора "Укроборонпрома" Александра Стеценко - Сергей Стеценко.

Журналисты рассказали, что Сергей Стеценко подтвердил, что его компания поставляет "Авиакону" лопасти российского производства.

"Вы же понимаете, что они производятся только в России. Ну, можно еще производить, например, на Западной Украине, рубить ели, стругать из них лопасти и затем ставить на наши вертолеты, и спасать наших раненых бойцов, вывозить из боевой зоны в больницы и так далее. Я думаю, что больше мне вам ответить нечего", - заявил Сергей Стеценко.

Второй основатель "Вертолсервиса" Сергей Киршин также подтвердил, что его компания поставляла лопасти из Улан-Удэнского завода.

В то же время заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Александр Стеценко заявил, что не знаком с деталями бизнеса его сына.

"Нам нужно поддерживать боевую способность или не нужно поддерживать боевую способность? ... Для меня не важно, откуда. Для меня важно, чтобы в армии было все, что есть", - подчеркнул он.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в комментарии журналистам заявил, что армию необходимо вооружать "любой ценой".

"Я предупреждаю о том, что если мы каким-то образом получаем комплектующие из России, а кто-то это сорвет, то я лично считаю, что это преступление против обороноспособности нашего государства", - подчеркнул Пашинский.

"Если нашим ребятам, чтобы их вооружить, надо что-то привезти из Российской Федерации, чтобы они еще лучше воевали с Российской Федерацией, то это только вызывает наше уважение", - добавил он.

По его словам, к 2014 году Украина вообще на 100% была зависимой от российских комплектующих, однако за последние четыре года многое изменилось.

В то же время экс-директор "Авиакона" Максим Глущенко рассказал, что ранее на заводе пытались найти альтернативу деталям российского производства.

"Мы ездили в ЮАР, там достаточно технологическая компания, у которой была подобная технология производства тех лопастей. И, в принципе, они были готовы создать совместное производство на территории Украины. К сожалению, те инициативы, которые были сделаны мной как директором завода, "Укроборонпромом" не были поддержаны", - сказал Глущенко.

По данным портала публичных закупок, с лета 2016-го года "Авиакон" потратил на лопасти рулевого и несущего винта более 100 000 000 гривен.

В 2014 году украинская власть объявила курс на импортозамещение - поиск и создание альтернативы российскому товара.

В 2017 году в "Укроборонпроме" отчитались, что концерн полностью отказался от комплектующих из России - в 2016-м году.

"Если в 2015 году 48% деталей для него изготавливалось в Украине, 41% - в России и 11% - в других странах, то уже в 2016 году мы полностью отказались от российских комплектующих. В Украине сосредоточилось 78% производства, а в других странах - 22% ", - отметили в "Укроборонпроме".