ПАРЄ ухвалила резолюцію з протидії гібридній війні – Ар'єв

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Четвер, 26 квітня 2018, 23:08

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію по доповіді щодо протидії гібридній війні.

Про це повідомив глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Знову успіх в ПАРЄ - ухвалена резолюція по доповіді щодо протидії гібридній війні.. Асамблея послалася на дії Росії проти України та історію з Даєш ("Ісламська держава" - УП) та закликала протидіяти всім проявам гібридної війни, в тому числі ліквідувати юридичні прогалини та координувати зусилля у протидії цьому новому явищу", - написав він.

Ар'єв заявив, що у ПАРЄ висловили занепокоєння щодо явища гібридної війни.

"Асамблея також висловлює глибоку стурбованість з приводу численних випадків масових кампаній з дезінформації, спрямованих на підрив безпеки, громадського порядку та мирних демократичних процесів. Існує надзвичайно важлива потреба у розробці інструментів для захисту демократії від "інформаційної зброї", зберігаючи при цьому свободу слова та свободу засобів масової інформації", - цитує Ар'єв текст документа.

За його словами, проти резолюції проголосував лише один делегат з Німеччини, який їздив на непідконтрольні Україні території Донбасу і зустрівся з ватажком ОРДО Олександром Захарченком.

Українська правда
Теми: ПАРЄ пропаганда
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