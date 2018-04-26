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ПАСЕ приняла резолюцию о противодействии гибридной войне - Арьев

Четверг, 26 апреля 2018, 23:08

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по докладу о противодействии гибридной войне.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Опять успех в ПАСЕ - принята резолюция по докладу о противодействии гибридной войне .. Ассамблея сослалась на действия России против Украины и историю с Даешь ("Исламское государство"- УП) и призвала противодействовать всем проявлениям гибридной войны, в том числе ликвидировать юридические пробелы и координировать усилия в противодействии этому новому явлению", - написал он.

Арьев заявил, что в ПАСЕ выразили обеспокоенность из-за явления гибридной войны.

"Ассамблея также выражает глубокую обеспокоенность по поводу многочисленных случаев массовых кампаний по дезинформации, направленных на подрыв безопасности, общественного порядка и мирных демократических процессов. Существует очень важная потребность в разработке инструментов для защиты демократии от "информационного оружия", сохраняя при этом свободу слова и свободу средств массовой информации", - цитирует Арьев текст документа.

По его словам, против резолюции проголосовал только один делегат из Германии, который ездил на неподконтрольные Украины территории Донбасса и встретился с предводителем ОРДО Александром Захарченко.

Украинская правда
Темы: ПАСЕпропаганда
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