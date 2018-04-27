МВС відкидає звинувачення конгресменів США в підтримці антисемітизму

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П'ятниця, 27 квітня 2018, 00:02

Міністерство внутрішніх справ відкидає звинувачення понад 50 конгресменів США у фінансуванні Україною антисемітизму.

Про це у МВС заявили у відповідь на запит "Радіо Свобода".

"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає неприпустимим, щоб у сучасній Україні будь-кого з українських або іноземних громадян дискримінували, залякували або переслідували через належність до іншого віросповідання, нації або культури.

Усі подібні злочинні прояви отримують принципову і швидку реакцію правоохоронних органів", – підкреслили в міністерстві.

"У жовтні 2017 року Нацполіція викрила організоване злочинне угруповання, яке протягом 2016-2017 років здійснювало напади на дипустанови, іноземні організації, пам’ятки архітектури й культові споруди на території держави.

Вони діяли з провокативною метою підриву дружніх відносин України з іноземними партнерами, зокрема, США, Польщею, Угорщиною, Ізраїлем", – нагадали у відомстві.

Також у МВС відкидають звинуваченя в неонацизмі, щодо полку Нацгвардії "Азов", який конгресмени назвали "батальйоном".

"Цей професійний підрозділ є одним з найбільш мотивованих та боєздатних, з першого дня збройної агресії РФ протистоїть їй на фронті, захищає суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Він функціонує у чіткій відповідності до законів, бойових та дисциплінарних статутів військових формувань України і має героїчну переможну історію, зокрема звільнення від проросійських окупантів міста Маріуполя", – заявили у міністерстві.

Як повідомлялось, 56 американських конгресменів звернулися із листом до Державного департаменту США, в якому висловили занепокоєння з приводу зростання фінансованого державою антисемітизму і заперечення Голокосту в Європі, зокрема в Україні та Польщі.

Конгресмени заявляють, що Україна прославляє "нацистських колабораціоністів Степана Бандеру, Рамана Шухевича та Організацію українських націоналістів, а також Українську повстанську армію".

Конгресмени також пишуть про діяльність "неонацистського батальйону Азов", який, на їхню думку, повинен бути розпущеним, а не включеним до складу Нацгвардії, як це зробила українська влада. Політики згадують про те, що "Азову" заборонено отримувати американську зброю згідно із законом про консолідовані асигнування на 2018 рік.

Теми: МВС Україна США
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