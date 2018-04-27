Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВД отвергает обвинения конгрессменов США в поддержке антисемитизма

Пятница, 27 апреля 2018, 00:02

Министерство внутренних дел отвергает обвинения более 50 конгрессменов США в финансировании Украиной антисемитизма.

Об этом в МВД заявили в ответ на запрос "Радио Свобода".

"Министр внутренних дел Арсен Аваков считает недопустимым, чтобы в современной Украине любого из украинских или иностранных граждан дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к иному вероисповеданию, нации или культуре.

Все подобные преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию правоохранительных органов", - подчеркнули в министерстве.

"В октябре 2017 года Нацполиция разоблачила организованную преступную группировку, которая в течение 2016-2017 годов совершала нападения на диппредставительства, иностранные организации, памятники архитектуры и культовые сооружения на территории государства.

Они действовали с провокационной целью подрыва дружественных отношений Украины с иностранными партнерами, в частности, США, Польшей, Венгрией, Израилем", - напомнили в ведомстве.

Также в МВД отвергают обвинения в неонацизме относительно полка Нацгвардии "Азов", который конгрессмены назвали "батальоном".

"Это профессиональное подразделение является одним из наиболее мотивированных и боеспособных, с первого дня вооруженной агрессии РФ противостоит ей на фронте, защищает суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Онл функционирует в строгом соответствии с законами, боевыми и дисциплинарными уставами военных формирований Украины и имеет героическую победную историю, в частности, освобождение от пророссийских оккупантов города Мариуполя", - заявили в министерстве.

Как сообщалось, 56 американских конгрессменов обратились с письмом в Государственный департамент США, в котором выразили обеспокоенность по поводу роста антисемитизма, финансируемого государством, и отрицания Холокоста в Европе, в частности в Украине и Польше.

Конгрессмены заявляют, что Украина прославляет "нацистских коллаборационистов Степана Бандеру, Романа Шухевича и Организацию украинских националистов, а также Украинской повстанческой армии".

Конгрессмены также пишут о деятельности "неонацистского батальона "Азов", который, по их мнению, должен быть распущен, а не включен в состав Нацгвардии, как это сделала украинская власть. Политики упоминают о том, что "Азову" запрещено получать американское оружие по закону о консолидированных ассигнованиях на 2018 год.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МВДУкраинаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
МВД
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Клименко: Люди очень интересуются Реестром оружия, за 3 часа − 3,5 тысячи авторизаций
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: