МВД отвергает обвинения конгрессменов США в поддержке антисемитизма

Министерство внутренних дел отвергает обвинения более 50 конгрессменов США в финансировании Украиной антисемитизма.

Об этом в МВД заявили в ответ на запрос "Радио Свобода".

"Министр внутренних дел Арсен Аваков считает недопустимым, чтобы в современной Украине любого из украинских или иностранных граждан дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к иному вероисповеданию, нации или культуре.

Все подобные преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию правоохранительных органов", - подчеркнули в министерстве.

"В октябре 2017 года Нацполиция разоблачила организованную преступную группировку, которая в течение 2016-2017 годов совершала нападения на диппредставительства, иностранные организации, памятники архитектуры и культовые сооружения на территории государства.

Они действовали с провокационной целью подрыва дружественных отношений Украины с иностранными партнерами, в частности, США, Польшей, Венгрией, Израилем", - напомнили в ведомстве.

Также в МВД отвергают обвинения в неонацизме относительно полка Нацгвардии "Азов", который конгрессмены назвали "батальоном".

"Это профессиональное подразделение является одним из наиболее мотивированных и боеспособных, с первого дня вооруженной агрессии РФ противостоит ей на фронте, защищает суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Онл функционирует в строгом соответствии с законами, боевыми и дисциплинарными уставами военных формирований Украины и имеет героическую победную историю, в частности, освобождение от пророссийских оккупантов города Мариуполя", - заявили в министерстве.

Как сообщалось, 56 американских конгрессменов обратились с письмом в Государственный департамент США, в котором выразили обеспокоенность по поводу роста антисемитизма, финансируемого государством, и отрицания Холокоста в Европе, в частности в Украине и Польше.

Конгрессмены заявляют, что Украина прославляет "нацистских коллаборационистов Степана Бандеру, Романа Шухевича и Организацию украинских националистов, а также Украинской повстанческой армии".

Конгрессмены также пишут о деятельности "неонацистского батальона "Азов", который, по их мнению, должен быть распущен, а не включен в состав Нацгвардии, как это сделала украинская власть. Политики упоминают о том, что "Азову" запрещено получать американское оружие по закону о консолидированных ассигнованиях на 2018 год.