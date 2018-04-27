Справу псевдоактивістів, які вимагали $200 тис. у забудовника на Київщині, направили до суду
Головне слідче управління Нацполіції завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно групи осіб, які вимагали кошти від забудовників.
Про це повідомляє департамент комунікації МВС.
Псевдоактивістів затримали у жовтні 2017 року.
"Слідчими встановлено, що троє зловмисників, прикриваючись громадською діяльністю, вимагали та отримали кошти в сумі 200 тисяч доларів від забудовника.
Гроші зловмисники вимагали за припинення блокування та перешкоджання будівництва одного із житлових комплексів в Києво-Святошинському районі Київській області", - йдеться у заяві.
"У ході проведення санкціонованих обшуків поліція виявила та вилучила докази їх злочинної діяльності", - наголосили у відомстві.
Їм інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
"За результатами розслідування обвинувальний акт стосовно вказаних осіб направлено до суду для розгляду справи по суті", - підкреслили у поліції.