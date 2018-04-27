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Дело псевдоактивистив, которые требовали $200 тыс. у застройщика на Киевщине, направили в суд

Пятница, 27 апреля 2018, 01:16

Главное следственное управление Нацполиции завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении группы лиц, которые требовали деньги у застройщиков.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД.

Псевдоактивистов задержали в октябре 2017 года.

"Следователями установлено, что трое злоумышленников, прикрываясь общественной деятельностью, требовали и получили средства в сумме 200 000 долларов от застройщика.

Деньги злоумышленники требовали за прекращение блокирования и препятствования строительства одного из жилых комплексов в Киево-Святошинском районе Киевской области", - говорится в заявлении.

"В ходе проведения санкционированных обысков полиция обнаружила и изъяла доказательства их преступной деятельности", - отметили в ведомстве.

 
 
 
все фото - Нацполиция

Им инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

"По результатам расследования обвинительный акт в отношении указанных лиц направлен в суд для рассмотрения дела по существу", - подчеркнули в полиции.

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Темы: полицияКиевская область
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