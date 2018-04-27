ЗМІ: Трамп хоче призначити в Держдеп політика з українським корінням

Американський політичний діяч та експерт з питань зовнішньої політики Пола Добрянські, яка має українське коріння, після призначення Помпео держсекретарем може зайняти одну з найвищих посад у Держдепі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела.

"Адміністрація Трампа планує висунути Полу Добрянські, високопоставленого дипломата за часів президента Джорджа Буша, на високу політичну посаду в Державному департаменті",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Добрянські замінить Томаса Шеннона, який займає другу за рангом посаду в американському зовнішньополітичному відомстві, і вже заявив про намір піти на пенсію.

"Це рішення підкреслює, наскільки швидко президент Трамп і Майк Помпео формують нову команду в Державному департаменті", - пише Bloomberg.



Раніше Добрянські працювала на посадах спеціального посланника США у Північній Ірландії та заступника державного секретаря США в глобальних справах.

Зараз вона працює старшим науковим співробітником Центру наук і міжнародних відносин Белфер у Гарварді.

Пола Добрянські народилася в родині українського походження. Її батько, Лев Добрянські, багато років очолював Український конгресовий комітет Америки (УККА).

В українсько-російському конфлікті Добрянські зайняла позицію безкомпромісної підтримки та захисту України.

26 квітня у Вашингтоні пройшла церемонія прийняття присяги нового держсекретаря Майка Помпео, кандидатура якого була затверджена у Сенаті.

Нагадаємо, у березні президент США Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео.

Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван з 1 квітня виконував обов'язки голови Державного департаменту, поки Помпео проходив процедуру затвердження.