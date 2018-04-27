СМИ: Трамп хочет назначить в Госдеп политика с украинскими корнями

Американский политический деятель и эксперт по вопросам внешней политики Пола Добрянски, которая имеет украинские корни, после назначения Помпео госсекретарем может занять одну из высших должностей в Госдепе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

"Администрация Трампа планирует выдвинуть Полу Добрянски, высокопоставленного дипломата во времена президента Джорджа Буша, на высокую политическую должность в Государственном департаменте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Добрянски заменит Томаса Шеннона, который занимает вторую по рангу должность в американском внешнеполитическом ведомстве, и уже заявил о намерении уйти на пенсию.

"Это решение подчеркивает, насколько быстро президент Трамп и Майк Помпео формируют новую команду в Государственном департаменте", - пишет Bloomberg.

Ранее Добрянски работала на должностях специального посланника США в Северной Ирландии и заместителя государственного секретаря США в глобальных делах.

Сейчас она работает старшим научным сотрудником Центра наук и международных отношений Белфер в Гарварде.

Пола Добрянски родилась в семье украинского происхождения. Ее отец, Лев Добрянски, много лет возглавлял Украинский конгрессный комитет Америки (УККА).

В украинском-российском конфликте Добрянски заняла позицию бескомпромиссной поддержки и защиты Украины.

26 апреля в Вашингтоне прошла церемония принятия присяги нового госсекретаря Майка Помпео, кандидатура которого была утверждена в Сенате.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майком Помпео.

Первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан с 1 апреля исполнял обязанности председателя Государственного департамента, пока Помпео проходил процедуру утверждения.