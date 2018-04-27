Роскомнадзор заблокував ІР-адреси Facebook, Twitter та "ВКонтакте"

Роскомнадзор вніс до реєстру заборонених сайтів IP-адреси, які належать Facebook, Twitter, та найбільшим російським інтернет-компаніям - "Яндексу", "ВКонтакте" і "Однокласникам".

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на телеграм-канал RKNShowtime, який стежить за поповненням реєстру заборонених сайтів.

Зазначається, що під блокування потрапила одна з 4 основних IP-адрес "ВКонтакте".

На сайті Роскомнадзора повідомляється, що доступ до цієї адреси обмежений, а приводом для блокування став запит Генпрокуратури.

Також заблоковані 1 IP-адреса "Однокласників", 5 - "Яндекса", 3 - Twitter, 5 - Facebook.

Крім цього, у реєстр внесли IP-адреси Amazon (14), Microsoft (29), Google (33).

У соцмережах висунули версію, що Роскомнадзор міг заблокувати саме ті ІР-адреси, якими користувалася людина, що відкрила одночасно на своєму пристрої і месенджер Telegram.

Раніше користувачі з різних регіонів Росії повідомляли про проблеми з доступом до сайту відеохостингу YouTube.

Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

16 квітня 2018 року російські провайдери почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.

Пізніше стало відомо, що Telegram у РФ працює, а сайт Роскомнадзору - ні. Також у користувачів виникли труднощі з доступом до інших ресурсів.

Також Роскомнадзор погрожував заблокувати Facebook.

Тим часом Telegram продовжує залишатися доступним російським користувачам, на відміну від, наприклад, Google.