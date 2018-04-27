Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Facebook, Twitter и "ВКонтакте"

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, и крупнейшим российским интернет-компаниям - "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам".

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на телеграмм канал RKNShowtime, который следит за пополнением реестра запрещенных сайтов.

Отмечается, что под блокировку попал 1 из 4 основных IP-адресов "ВКонтакте".

На сайте Роскомнадзора сообщается, что доступ к этому адресу ограничен, а поводом для блокирования стал запрос Генпрокуратуры.

Также заблокированы 1 IP-адрес "Одноклассников", 5 - "Яндекса", 3 - Twitter, 5 - Facebook.

Кроме этого, в реестр внесли IP-адреса Amazon (14), Microsoft (29), Google (33).

В соцсетях выдвинули версию, что Роскомнадзор мог заблокировать именно те IP-адреса, которыми пользовалась человек, открывший одновременно и мессенджер Telegram.

Ранее пользователи из разных регионов России сообщали о проблемах с доступом к сайту видеохостинга YouTube.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

16 апреля 2018 года российские провайдеры начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.

Позже стало известно, что Telegram в РФ работает, а сайт Роскомнадзора – нет. Также у пользователей возникли трудности с доступом к другим ресурсам.

Также Роскомнадзор грозился заблокировать Facebook.

Тем временем Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям, в отличии, например, от Google.