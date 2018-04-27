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АТО: 52 обстріли, бойовики застосували міномети і гранатомети

П'ятниця, 27 квітня 2018, 06:22

За минулу добу бойовики 52 рази обстріляли позиції ЗСУ – 5 поранених.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Новотроїцького", – йдеться у звіті.

Також з мінометів калібру 120 та 82 мм та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по опорних пунктах поблизу Лебединського, з 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі Верхньоторецького, Пісків, Красногорівки та Шахти "Бутівка".

Гранатомети різних систем і стрілецьку зброю ворог неодноразово застосував під Авдіївкою, Мар’їнкою, Водяним, а також – Кам’янкою.

"Під вогонь з озброєння БМП потрапили оборонці Шахти "Бутівка", з великокаліберних кулеметів – Невельського, Талаківки та Опитного, стрілецької зброї – захисники Ломакиного, Лебединського, Широкиного, Гнутового, Пищевика та Опитного, а неподалік Новомихайлівки та Мар’їнки – вівся снайперський вогонь", – наголосили у штабі.

"На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та протитанкової рушниці окупанти обстріляли наші укріплення поблизу Зайцевого", – йдеться у звіті.

Також з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по захисниках населеного пункту Золоте.

Унаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів зазнали поранення. Ще два наші захисники – отримали бойове травмування. 

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