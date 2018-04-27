АТО: 52 обстрела, боевики применили минометы и гранатометы

За минувшие сутки боевики 52 раза обстреляли позиции ВСУ - 5 раненых.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Новотроицкого", - говорится в отчете.

Также из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по опорным пунктам возле Лебединского, из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Верхнеторецкого, Песков, Красногоровки и Шахты "Бутовка".

Гранатометы различных систем и стрелковое оружие враг неоднократно применил под Авдеевкой, Марьинкой, Водяным, а также - Каменкой.

"Под огонь из вооружения БМП попали защитники Шахты "Бутовка", из крупнокалиберных пулеметов - Невельского, Талаковки и Опытного, стрелкового оружия - защитники Ломакиного, Лебединского, Широкиного, Гнутового, Пищевика и Опытного, а неподалеку Новомихайловки и Марьинки - велся снайперский огонь", - подчеркнули в штабе.

"На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ружья оккупанты обстреляли наши укрепления вблизи Зайцевого", - говорится в отчете.

Также из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам населенного пункта Золотое.

В результате вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения. Еще два наших защитника - получили боевое травмирование.