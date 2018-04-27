Лідери обох Корей розпочали офіційні переговори

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпочали офіційні переговори на південнокорейської стороні прикордонного села Пханмунджом.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на прес-службу третього в історії міжкорейського саміту.

Зазначається, що це перший візит північнокорейського лідера в Південну Корею після війни 1953 року.

Політики потиснули один одному руки і сказали вітальні промови.

'A new history starts now' as leaders of two Koreas meet https://t.co/ThF8Uterwn #KoreaSummit pic.twitter.com/rpBJi7vAXG — Reuters Top News (@Reuters) April 27, 2018

Потім вони перетнули прокладену по землі бетонну прикордонну лінію, що розділяє дві країни з часів війни 50-х років і пройшли уздовж роти почесної варти.

Кім Чен Ин заявив, що делегація КНДР приїхала на переговори з "відчуттям початку нової історії на шляху до миру і процвітання".

Водночас президент Південної Кореї сподівається на досягнення домовленостей.