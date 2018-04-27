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Лідери обох Корей розпочали офіційні переговори

П'ятниця, 27 квітня 2018, 07:03
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпочали офіційні переговори на південнокорейської стороні прикордонного села Пханмунджом. 

Про це повідомляє liga.net з посиланням на прес-службу третього в історії міжкорейського саміту.

Зазначається, що це перший візит північнокорейського лідера в Південну Корею після війни 1953 року. 

Політики потиснули один одному руки і сказали вітальні промови.  

Потім вони перетнули прокладену по землі бетонну прикордонну лінію, що розділяє дві країни з часів війни 50-х років і пройшли уздовж роти почесної варти.

Кім Чен Ин заявив, що делегація КНДР приїхала на переговори з "відчуттям початку нової історії на шляху до миру і процвітання".

Водночас президент Південної Кореї сподівається на досягнення домовленостей.

 
 
усі фото -  TheBlueHouseKR 
Упродовж дня лідери двох Корей обговорять питання покращення відносин Півночі і Півдня, миру і перспектив возз'єднання. За підсумками саміту очікується підписання спільного документа.
Зазначимо, що у лютому Південну Корею відвідувала сестра Кім Чен Ина, яка була присутня на відкритті Олімпійських ігор у Пхьончхані.

Нагадаємо, 18 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що глава ЦРУ Майк Помпео, якого вчора призначили на посаду держсекретаря, провів особисту зустріч з Кім Чен Ином.

Теми: Південна КореяКНДР
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