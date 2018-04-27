Лідери обох Корей розпочали офіційні переговори
Про це повідомляє liga.net з посиланням на прес-службу третього в історії міжкорейського саміту.
Зазначається, що це перший візит північнокорейського лідера в Південну Корею після війни 1953 року.
Політики потиснули один одному руки і сказали вітальні промови.
Потім вони перетнули прокладену по землі бетонну прикордонну лінію, що розділяє дві країни з часів війни 50-х років і пройшли уздовж роти почесної варти.
Кім Чен Ин заявив, що делегація КНДР приїхала на переговори з "відчуттям початку нової історії на шляху до миру і процвітання".
Водночас президент Південної Кореї сподівається на досягнення домовленостей.
Нагадаємо, 18 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що глава ЦРУ Майк Помпео, якого вчора призначили на посаду держсекретаря, провів особисту зустріч з Кім Чен Ином.