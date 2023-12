Лідери обох Корей розпочали офіційні переговори

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпочали офіційні переговори на південнокорейської стороні прикордонного села Пханмунджом.

'A new history starts now' as leaders of two Koreas meet https://t.co/ThF8Uterwn #KoreaSummit pic.twitter.com/rpBJi7vAXG

Упродовж дня лідери двох Корей обговорять питання покращення відносин Півночі і Півдня, миру і перспектив возз'єднання. За підсумками саміту очікується підписання спільного документа.

Leaders of two Koreas close first session of summit, break for lunch https://t.co/iefNQTrjbI by Christine Kim @joshjonsmith #KoreaSummit pic.twitter.com/cXO5ZBq0hn