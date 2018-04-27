Лидеры двух Корей начали официальные переговоры

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Пятница, 27 апреля 2018, 07:03

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начали официальные переговоры на южнокорейской стороне пограничного села Пханмунджом.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу третьего в истории межкорейского саммита.

Отмечается, что это первый визит северокорейского лидера в Южную Корею после войны 1953 года.

Политики пожали друг другу руки и сказали приветственные речи. Оба лидера при этом постоянно улыбались и демонстрировали гостеприимство.

Затем они пересекли проложенную по земле бетонную пограничную линию, разделяющую две страны со времен войны 50-х годов и прошли вдоль роты почетного караула.

Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР приехала на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию".

В то же время президент Южной Кореи надеется на достижение договоренностей.

 
 
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В течение дня лидеры двух Корей обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. По итогам саммита ожидается подписание совместного документа.

Отметим, что в феврале Южную Корею посещала сестра Ким Чен Ына, которая присутствовала на открытии Олимпийских игр в Пхенчхан.

Напомним, 18 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что глава ЦРУ Майк Помпео, которого вчера назначили на должность госсекретаря, провел личную встречу с Ким Чен Ыном.

Темы: Южная Корея КНДР
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