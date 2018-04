Лидеры двух Корей начали официальные переговоры

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начали официальные переговоры на южнокорейской стороне пограничного села Пханмунджом.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу третьего в истории межкорейского саммита.

Отмечается, что это первый визит северокорейского лидера в Южную Корею после войны 1953 года.

Политики пожали друг другу руки и сказали приветственные речи. Оба лидера при этом постоянно улыбались и демонстрировали гостеприимство.

'A new history starts now' as leaders of two Koreas meet https://t.co/ThF8Uterwn #KoreaSummit pic.twitter.com/rpBJi7vAXG

Затем они пересекли проложенную по земле бетонную пограничную линию, разделяющую две страны со времен войны 50-х годов и прошли вдоль роты почетного караула.

Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР приехала на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию".

В то же время президент Южной Кореи надеется на достижение договоренностей.

В течение дня лидеры двух Корей обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. По итогам саммита ожидается подписание совместного документа.

Leaders of two Koreas close first session of summit, break for lunch https://t.co/iefNQTrjbI by Christine Kim @joshjonsmith #KoreaSummit pic.twitter.com/cXO5ZBq0hn