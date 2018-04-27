Лидеры двух Корей начали официальные переговоры
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начали официальные переговоры на южнокорейской стороне пограничного села Пханмунджом.
Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу третьего в истории межкорейского саммита.
Отмечается, что это первый визит северокорейского лидера в Южную Корею после войны 1953 года.
Политики пожали друг другу руки и сказали приветственные речи. Оба лидера при этом постоянно улыбались и демонстрировали гостеприимство.
'A new history starts now' as leaders of two Koreas meet https://t.co/ThF8Uterwn #KoreaSummit pic.twitter.com/rpBJi7vAXG— Reuters Top News (@Reuters) April 27, 2018
Затем они пересекли проложенную по земле бетонную пограничную линию, разделяющую две страны со времен войны 50-х годов и прошли вдоль роты почетного караула.
Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР приехала на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию".
В то же время президент Южной Кореи надеется на достижение договоренностей.
В течение дня лидеры двух Корей обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. По итогам саммита ожидается подписание совместного документа.
Leaders of two Koreas close first session of summit, break for lunch https://t.co/iefNQTrjbI by Christine Kim @joshjonsmith #KoreaSummit pic.twitter.com/cXO5ZBq0hn— Reuters Top News (@Reuters) April 27, 2018
Отметим, что в феврале Южную Корею посещала сестра Ким Чен Ына, которая присутствовала на открытии Олимпийских игр в Пхенчхан.
Напомним, 18 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что глава ЦРУ Майк Помпео, которого вчера назначили на должность госсекретаря, провел личную встречу с Ким Чен Ыном.