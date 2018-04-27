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У Києві викрили злочинну групу, яка підробляла дипломи про освіту

П'ятниця, 27 квітня 2018, 08:18

Київська прокуратура спільно з Нацполіцією викрили угрупування, яке спеціалізувалося на виготовленні підроблених дипломів про вищу освіту.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

"26 квітня проведено низку санкціонованих обшуків, за результатами яких припинено діяльність злочинного угрупування, що спеціалізувалось на виготовленні та збуті підроблених дипломів про вищу освіту та інших документів", - йдеться в повідомленні

За попередніми даними, зловмисники за 2015-2017 роки на незаконній діяльності заробили понад 2 мільйонів гривень. 

 

Фіктивні дипломи виготовляли мешканці столиці у Дніпровському районі.

"Отримання замовлень на виготовлення документів (дипломів бакалавра, магістра, доктора наук, атестати; свідоцтв, державних актів на право приватної власності на землю, свідоцтв про одруження та інших офіційних документів) відбувалося через окремі веб-ресурси, адміністрування яких здійснювалося учасниками злочинної групи", - йдеться в повідомленні. 

 

Правоохоронці під час обшуків вилучили обладнання для виготовлення підроблених офіційних документів, велику кількість бланків (заготовок), а також вже підроблені та готові для збуту офіційні документи. 

 

Також виявлено близько 100 підроблених печаток державних органів України, колишнього Радянського Союзу, Російської Федерації, а також приватних та державних суб’єктів підприємницької діяльності. 

 

Наразі правоохоронці розшукують осіб, які користувались послугами інтернет-ресурсів та отриманими підробленими документами.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів) триває.

Також відзначається, що зловмисників перевіряють на вчинення злочинів, передбачених ст. 199 (виготовлення, зберігання та збут державних цінних паперів, голографічних захисних елементів) та ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ.

Теми: прокуратураполіціяосвіта
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