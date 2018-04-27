Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве разоблачили преступную группу, которая подделывала дипломы об образовании

Пятница, 27 апреля 2018, 08:18

Киевская прокуратура совместно с Нацполицией разоблачили группировку, которая специализировалась на изготовлении поддельных дипломов о высшем образовании.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"26 апреля проведен ряд санкционированных обысков, по результатам которых прекращена деятельность преступной группировки, которая специализировалось на изготовлении и сбыте поддельных дипломов о высшем образовании и других документов", - говорится в сообщении. 

 

По предварительным данным, злоумышленники за 2015-2017 годы на незаконной деятельности заработали более 2 миллионов гривен.

Фиктивные дипломы изготавливали жители столицы в Днепровском районе. 

 

"Получение заказов на изготовление документов (дипломов бакалавра, магистра, доктора наук, аттестатов; свидетельств, государственных актов на право частной собственности на землю, свидетельств о браке и других официальных документов) происходило через отдельные веб-ресурсы, администрирование которых осуществлялось участниками преступной группы", - говорится в сообщении. 

 

Правоохранители во время обысков изъяли оборудование для изготовления поддельных официальных документов, большое количество бланков (заготовок), а также уже готовые для сбыта подделанные официальные документы.

Также обнаружено около 100 поддельных печатей государственных органов Украины, бывшего Советского Союза, Российской Федерации, а также частных и государственных субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Сейчас правоохранители разыскивают лиц, которые пользовались услугами интернет-ресурсов и полученными поддельными документами.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК продолжается.

Также отмечается, что злоумышленников проверяют на совершение преступлений, предусмотренных ст. 199 (изготовление, хранение и сбыт государственных ценных бумаг, голографических защитных элементов) и ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК.

Темы: прокуратураполицияобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
прокуратура
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: