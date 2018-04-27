Екс-голову ДПЗКУ оголосили в розшук

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П'ятниця, 27 квітня 2018, 08:46

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук екс-голову Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука та бізнесмена російського походження Олексія Федоричева, підозрюваних у завданні збитків корпорації.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

 

Згідно з повідомленням на сайті МВС, Вовчука розшукують за ч.2 ст.364 (зловживання владою) та ч.4 ст.368 (одержання хабара).

 

Федоричева, уродженця Красногорська Російської Федерації, який є громадянином Угорщини і проживає у Монако, розшукують за ч.3 чт.369 (давання хабара), ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст.209 (відмивання коштів) ККУ.

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Українська правда
Теми: розшук НАБУ
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