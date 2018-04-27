Экс-главу ГПЗКУ объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука и бизнесмена российского происхождения Алексея Федорычева, подозреваемых в нанесении ущерба коопорации.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению на сайте МВД, Вовчука разыскивают по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) и ч.4 ст.368 (получение взятки).

Федорычева, уроженца Красногорска Российской Федерации, гражданина Венгрии, который проживает в Монако, разыскивают по ч.3 ст.369 (дача взятки), ч.4 ст.190 (мошенничество) ч.3 ст. 209 (отмывание средств) УК.

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