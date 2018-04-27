Экс-главу ГПЗКУ объявили в розыск

7768 просмотров
Пятница, 27 апреля 2018, 08:46

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука и бизнесмена российского происхождения Алексея Федорычева, подозреваемых в нанесении ущерба коопорации.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. 

 

Согласно сообщению на сайте МВД, Вовчука разыскивают по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) и ч.4 ст.368 (получение взятки). 

 

Федорычева, уроженца Красногорска Российской Федерации, гражданина Венгрии, который проживает в Монако, разыскивают по ч.3 ст.369 (дача взятки), ч.4 ст.190 (мошенничество) ч.3 ст. 209 (отмывание средств) УК. 

Читайте также: Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров

Украинская правда 
Темы: розыск НАБУ
powered by lun.ua
По теме
Александр Шепелев: Меня похитил криминалитет, работающий на украинские спецслужбы и ФСБ 23 апреля 2018, 00:15
Бакулина объявили в розыск 2 апреля 2018, 21:33
Убийство Вороненкова: подозреваемого российского вора объявили в розыск 14 марта 2018, 18:34
Все новости
Главные новости
Охрана не пускает восстановленного в должности Бочковского на рабочее место
АТО: 52 обстрела, боевики применили минометы и гранатометы
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Facebook, Twitter и "ВКонтакте"
Бочковский планирует выйти на работу 27 апреля - адвокат
Все новости