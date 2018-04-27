Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-главу ГПЗКУ объявили в розыск

Пятница, 27 апреля 2018, 08:46
Экс-главу ГПЗКУ объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука и бизнесмена российского происхождения Алексея Федорычева, подозреваемых в нанесении ущерба коопорации.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. 

 

Согласно сообщению на сайте МВД, Вовчука разыскивают по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) и ч.4 ст.368 (получение взятки). 

 

Федорычева, уроженца Красногорска Российской Федерации, гражданина Венгрии, который проживает в Монако, разыскивают по ч.3 ст.369 (дача взятки), ч.4 ст.190 (мошенничество) ч.3 ст. 209 (отмывание средств) УК. 

Читайте также: Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров

Украинская правда 

"Украинская правда" в Threads

Темы: розыскНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
розыск
Королевскую объявили в розыск
Венгрия объявила в розыск экс-депутата, осужденного за шпионаж в пользу РФ
Депутата Киевсовета Трубицына объявили в международный розыск
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: