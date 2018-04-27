Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель їде до Трампа говорити про санкції та "Північний потік-2"

П'ятниця, 27 квітня 2018, 09:05

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у п’ятницю зустрінеться у Вашингтоні з американський президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Жодної урочистої церемонії або святкового бенкету, як під час недавнього приїзду до Білого дому президента Франції Еммануеля Макрона, на честь Меркель не передбачається.

Візит Меркель не державний, а суто робочий. Вона 20 хвилин проводитиме переговори з Трампом віч-на-віч, потім відбудеться обід у розширеному складі, півгодини на прес-конференцію, і вже о 14:05 за вашингтонським часом вона відлетить до Берліна.

Головною темою переговорів стане проблема у трансатлантичній торгівлі та можливі негативні наслідки нових американських санкцій проти Росії для німецьких фірм, що мають комерційні зв'язки з російськими партнерами.

У Берліні більше не сподіваються, що чинний до 1 травня для Євросоюзу мораторій на введені Трампом штрафні мита на сталь і алюміній буде подовжено. Тому радники канцлерки уже готують аргументацію для подальших торгово-економічних переговорів зі США.

Друга важлива для Берліна тема візиту – газопровід "Північний потік-2". Якщо "Газпром" опиниться у американському списку санкцій, то на планах подвоєння потужності північноєвропейського газопроводу дном Балтійського моря можна буде поставити хрест.

Лідери США та Німеччини також будуть говорити про конфлікти на світовій арені - Сирія, Північна Корея, угода про ядерну програму Ірану, ситуація на Донбасі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина хоче, щоб адміністрація Трампа звільнила німецькі компанії від необхідності дотримуватися нових жорстких санкцій проти Росії.

Теми: ТрампМеркельСШАНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
Трамп
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Останні новини
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: