Меркель їде до Трампа говорити про санкції та "Північний потік-2"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у п’ятницю зустрінеться у Вашингтоні з американський президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Жодної урочистої церемонії або святкового бенкету, як під час недавнього приїзду до Білого дому президента Франції Еммануеля Макрона, на честь Меркель не передбачається.

Візит Меркель не державний, а суто робочий. Вона 20 хвилин проводитиме переговори з Трампом віч-на-віч, потім відбудеться обід у розширеному складі, півгодини на прес-конференцію, і вже о 14:05 за вашингтонським часом вона відлетить до Берліна.

Головною темою переговорів стане проблема у трансатлантичній торгівлі та можливі негативні наслідки нових американських санкцій проти Росії для німецьких фірм, що мають комерційні зв'язки з російськими партнерами.

У Берліні більше не сподіваються, що чинний до 1 травня для Євросоюзу мораторій на введені Трампом штрафні мита на сталь і алюміній буде подовжено. Тому радники канцлерки уже готують аргументацію для подальших торгово-економічних переговорів зі США.

Друга важлива для Берліна тема візиту – газопровід "Північний потік-2". Якщо "Газпром" опиниться у американському списку санкцій, то на планах подвоєння потужності північноєвропейського газопроводу дном Балтійського моря можна буде поставити хрест.

Лідери США та Німеччини також будуть говорити про конфлікти на світовій арені - Сирія, Північна Корея, угода про ядерну програму Ірану, ситуація на Донбасі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина хоче, щоб адміністрація Трампа звільнила німецькі компанії від необхідності дотримуватися нових жорстких санкцій проти Росії.