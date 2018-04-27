Меркель едет к Трампу говорить о санкциях и "Северном потоке-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу встретится в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Никакой торжественной церемонии или праздничного приема, как во время недавнего приезда в Белый дом президента Франции Эммануэля Макрона, в честь Меркель не предвидится.

Визит Меркель не государственный, а сугубо рабочий. Она 20 минут будет проводить переговоры с Трампом один на один, затем состоится обед в расширенном составе, полчаса на пресс-конференцию, и уже в 14:05 по вашингтонскому времени она улетит в Берлин.

Главной темой переговоров станет проблема в трансатлантической торговли и возможные негативные последствия новых американских санкций против России для немецких фирм, имеющих коммерческие связи с российскими партнерами.

В Берлине больше не надеются, что действующий до 1 мая для Евросоюза мораторий на введенные Трампом штрафные пошлины на сталь и алюминий будет продлен. Поэтому советники канцлера уже готовят аргументацию для дальнейших торгово-экономических переговоров с США.

Вторая важная для Берлина тема визита - газопровод "Северный поток-2". Если "Газпром" окажется в американском списке санкций, то на планах удвоения мощности североевропейского газопровода по дну Балтийского моря можно будет поставить крест.

Лидеры США и Германии также будут говорить о конфликтах на мировой арене - Сирия, Северная Корея, соглашение о ядерной программе Ирана, ситуация на Донбассе.

Ранее СМИ сообщали, что Германия хочет, чтобы администрация Трампа освободила немецкие компании от необходимости соблюдать новые жесткие санкции против России.