Росіянину, який курує суди в ОРДО, заочно дали 12 років
Громадянина Росії Едуарда Якубовського, який очолює так званий "Верховний суд ДНР", в Україні заочно засудили до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє прокурор Донецької області Євген Бондаренко у Facebook.
Едуард Якубовський очолив "Верховний суд ДНР" у вересні 2014 року і досі координує роботу судової системи на тимчасово окупованій території, зазначає відомство.
"Під його головуванням "Верховний суд ДНР" постановив низку незаконних вироків, якими осіб засуджено навіть до смертної кари. Серед засуджених є і боєць, якого представники "ДНР" свого часу взяли у полон, а згодом призначили йому покарання за так би мовити шпіонаж на користь України у вигляді 30 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму", – зазначає прокуратура.
У червні 2017 року Селидівський міський суд його виправдав, однак прокуратура категорично не погодилася із таким вироком.
26 квітня 2018 року Апеляційний суд постановив новий вирок стосовно Якубовського: визнав його винним у злочині за ч.1 ст. 258-3 КК України (створення або участь у терористичній групі чи терористичної організації) та заочно засудив до 12 років позбавлення волі.
Через те, що 59-річний спільник терористів перебуває на тимчасово окупованій бойовиками території, стосовно нього проводилося спеціальне досудове розслідування.