Росіянину, який курує суди в ОРДО, заочно дали 12 років

Громадянина Росії Едуарда Якубовського, який очолює так званий "Верховний суд ДНР", в Україні заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прокурор Донецької області Євген Бондаренко у Facebook.

Едуард Якубовський очолив "Верховний суд ДНР" у вересні 2014 року і досі координує роботу судової системи на тимчасово окупованій території, зазначає відомство.

Едуард Якубовський ДАН

"Під його головуванням "Верховний суд ДНР" постановив низку незаконних вироків, якими осіб засуджено навіть до смертної кари. Серед засуджених є і боєць, якого представники "ДНР" свого часу взяли у полон, а згодом призначили йому покарання за так би мовити шпіонаж на користь України у вигляді 30 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму", – зазначає прокуратура.

У червні 2017 року Селидівський міський суд його виправдав, однак прокуратура категорично не погодилася із таким вироком.

26 квітня 2018 року Апеляційний суд постановив новий вирок стосовно Якубовського: визнав його винним у злочині за ч.1 ст. 258-3 КК України (створення або участь у терористичній групі чи терористичної організації) та заочно засудив до 12 років позбавлення волі.

Через те, що 59-річний спільник терористів перебуває на тимчасово окупованій бойовиками території, стосовно нього проводилося спеціальне досудове розслідування.