Россиянину, который курирует суды в ОРДО, заочно дали 12 лет

Гражданина России Эдуарда Якубовского, который возглавляет так называемый "Верховный суд ДНР", в Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.



Об этом сообщает прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в Facebook.



Эдуард Якубовский возглавил "Верховный суд ДНР" в сентябре 2014 года и до сих пор координирует работу судебной системы на временно оккупированной территории, отмечает ведомство.



Эдуард Якубовский ДАН

"Под его руководством "Верховный суд ДНР" принял ряд незаконных приговоров, которыми люди приговорены даже к смертной казни. Среди осужденных есть и боец, которого представители "ДНР" в свое время взяли в плен, а затем назначили ему наказание за так сказать шпионаж в пользу Украины в виде 30 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – отмечает прокуратура.



В июне 2017 года Селидовский городской суд его оправдал, однако прокуратура категорически не согласилась с таким приговором.



26 апреля 2018 года Апелляционный суд вынес новый приговор в отношении Якубовского: признал его виновным в преступлении по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание или участие в террористической группе или террористической организации) и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы.



Поскольку 59-летний сообщник террористов находится на временно оккупированной боевиками территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.