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Россиянину, который курирует суды в ОРДО, заочно дали 12 лет

Пятница, 27 апреля 2018, 12:03

Гражданина России Эдуарда Якубовского, который возглавляет так называемый "Верховный суд ДНР", в Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в Facebook.

Эдуард Якубовский возглавил "Верховный суд ДНР" в сентябре 2014 года и до сих пор координирует работу судебной системы на временно оккупированной территории, отмечает ведомство.

Эдуард Якубовский
Эдуард Якубовский
ДАН

"Под его руководством "Верховный суд ДНР" принял ряд незаконных приговоров, которыми люди приговорены даже к смертной казни. Среди осужденных есть и боец, которого представители "ДНР" в свое время взяли в плен, а затем назначили ему наказание за так сказать шпионаж в пользу Украины в виде 30 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – отмечает прокуратура.

В июне 2017 года Селидовский городской суд его оправдал, однако прокуратура категорически не согласилась с таким приговором.

26 апреля 2018 года Апелляционный суд вынес новый приговор в отношении Якубовского: признал его виновным в преступлении по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание или участие в террористической группе или террористической организации) и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы.

Поскольку 59-летний сообщник террористов находится на временно оккупированной боевиками территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.

Темы: ДНРДонбассДонецкая областьсуд
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