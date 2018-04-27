Рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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П'ятниця, 27 квітня 2018, 12:24

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки протримається в Києві та майже всіх областях України з 28 квітня по 1 травня.

Про це попереджає у п'ятницю прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 28 квітня - 1 травня в Україні, крім Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", – йдеться в повідомленні.

28 квітня – 1 травня у Києві утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

У Київській області  28 квітня – 1 травня, крім районів Яготина та Миронівки, – надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Українська правда
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