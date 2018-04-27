Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Чрезвычайный уровень пожарной опасности продержится в Киеве и многих областях Украины с 28 апреля по 1 мая.



Об этом предупреждает в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



"По данным Укргидрометцентра, 28 апреля – 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.



28 апреля - 1 мая в Киеве сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.



В Киевской области 28 апреля - 1 мая, кроме районов Яготина и Мироновки, – чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.