Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

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Пятница, 27 апреля 2018, 12:24

Чрезвычайный уровень пожарной опасности продержится в Киеве и многих областях Украины с 28 апреля по 1 мая.

Об этом предупреждает в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 28 апреля – 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

28 апреля - 1 мая в Киеве сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киевской области 28 апреля - 1 мая, кроме районов Яготина и Мироновки, – чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Украинская правда
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