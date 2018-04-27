У штабі АТО уточнили стан 5 поранених бійців

Всі 52 ворожих обстріли, зафіксовані на лінії зіткнення минулої доби, визначені як прицільні.

Про це на брифінгу 27 квітня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Максим Праута.

"Внаслідок ворожих обстрілів постраждало п’ятеро наших захисників. Троє з них отримали поранення, ще двоє мають бойове травмування внаслідок обстрілу", – сказав він.

За словами речника АТО, стан здоров’я чотирьох постраждалих оцінюється як задовільний, один військовослужбовець перебуває у важкому стані.