У штабі АТО уточнили стан 5 поранених бійців

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П'ятниця, 27 квітня 2018, 12:42

Всі 52 ворожих обстріли, зафіксовані на лінії зіткнення минулої доби, визначені як прицільні.

Про це на брифінгу 27 квітня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Максим Праута.

"Внаслідок  ворожих обстрілів постраждало п’ятеро наших захисників. Троє з них отримали поранення, ще двоє мають бойове травмування внаслідок обстрілу", – сказав він.

За словами речника АТО, стан  здоров’я чотирьох постраждалих оцінюється як задовільний, один військовослужбовець перебуває у важкому стані.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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