У штабі АТО уточнили стан 5 поранених бійців
П'ятниця, 27 квітня 2018, 12:42
Всі 52 ворожих обстріли, зафіксовані на лінії зіткнення минулої доби, визначені як прицільні.
Про це на брифінгу 27 квітня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Максим Праута.
"Внаслідок ворожих обстрілів постраждало п’ятеро наших захисників. Троє з них отримали поранення, ще двоє мають бойове травмування внаслідок обстрілу", – сказав він.
За словами речника АТО, стан здоров’я чотирьох постраждалих оцінюється як задовільний, один військовослужбовець перебуває у важкому стані.
Валентина Романенко, УП