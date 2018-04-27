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В штабе АТО уточнили состояние 5 раненых бойцов

Пятница, 27 апреля 2018, 12:42

Все 52 вражеских обстрела, зафиксированные на линии соприкосновения за прошедшие сутки были прицельными.

Об этом на брифинге 27 апреля сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Максим Праута.

"В результате вражеских обстрелов пострадали пять наших защитников. Трое из них получили ранения, еще двое имеют боевые травмы в результате обстрела", - сказал он.

По словам спикера АТО, состояние здоровья четырех пострадавших оценивается как удовлетворительное, один военнослужащий находится в тяжелом состоянии.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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