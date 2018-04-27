В екс-бійця "Правого сектора" вилучили зброю, передану волонтерами
Правоохоронці провели обшуки на покинутій базі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" і вилучили там арсенал зброї в колишнього бійця.
Про це повідомляє прокуратура Донецької області, яка діяла спільно з управлінням карного розшуку, детективами поліції області та спецпідрозділом КОРД.
За даними правоохоронців, "мешканець Донецька раніше входив до складу непередбаченого законом збройного формування ДУК "Правий сектор", а після його розформування вирішив залишитися у м. Новогродівка".
"Місцем проживання колишнього бійця стала покинута база, де раніше дислокувався вказаний батальйон", – зазначає прокуратура.
"Під час санкціонованих судом обшуків у чоловіка виявлено та вилучено 6 гранат із запалами до них, міна, підривник до міни, 2 пістолети, набої до них, бойові ножі та амуніцію", – заявляє відомство.
"Перераховане чоловік разом із своєю 18-річною жінкою, за їхніми словами, отримали від волонтерів. У подальшому пара планувала передати вилучене на лінію розмежування особам, які беруть участь у бойових діях", – додає обласна прокуратура.
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 263 КК України.
Тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.