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В екс-бійця "Правого сектора" вилучили зброю, передану волонтерами

П'ятниця, 27 квітня 2018, 12:46

Правоохоронці провели обшуки на покинутій базі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" і вилучили там арсенал зброї в колишнього бійця.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області, яка діяла спільно з управлінням карного розшуку, детективами поліції області та спецпідрозділом КОРД.

За даними правоохоронців, "мешканець Донецька раніше входив до складу непередбаченого законом збройного формування ДУК "Правий сектор", а після його розформування вирішив залишитися у м. Новогродівка".

"Місцем проживання колишнього бійця стала покинута база, де раніше дислокувався вказаний батальйон", – зазначає прокуратура.

"Під час санкціонованих судом обшуків у чоловіка виявлено та вилучено 6 гранат із запалами до них, міна, підривник до міни, 2 пістолети, набої до них, бойові ножі та амуніцію", – заявляє відомство.

 
 
 

"Перераховане чоловік разом із своєю 18-річною жінкою, за їхніми словами, отримали від волонтерів. У подальшому пара планувала передати вилучене на лінію розмежування особам, які беруть участь у бойових діях", – додає обласна прокуратура.

Колишній представник ДУК ПС
Колишній представник ДУК ПС
прокуратура

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 263 КК України.

Тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Олена Рощенко, УП
Теми: зброяПравий секторДонбасДонецька область
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