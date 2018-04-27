У экс-бойца "Правого сектора" изъяли оружие, переданное волонтерами

Правоохранители провели обыски на заброшенной базе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и изъяли там арсенал оружия у бывшего бойца.



Об этом сообщает прокуратура Донецкой области, которая действовала совместно с управлением уголовного розыска, детективами полиции области и спецподразделением КОРД.



По данным правоохранителей, "житель Донецка ранее входил в состав непредусмотренного законом вооруженного формирования ДУК "Правый сектор", а после его расформирования решил остаться в г. Новогродовка".



"Местом проживания бывшего бойца стала заброшенная база, где ранее располагался указанный батальон", – отмечает прокуратура.



"Во время санкционированных судом обысков у мужчины обнаружено и изъято 6 гранат с запалами к ним, мина, взрыватель к мине, 2 пистолета, патроны к ним, боевые ножи и амуницию", – заявляет ведомство.

"Перечисленное мужчина вместе со своей 18-летней подругой, по их словам, получили от волонтеров. В дальнейшем пара планировала передать изъятое на линию разграничения лицам, которые участвуют в боевых действиях", – добавляет областная прокуратура.

Экс-боец ДУК ПС прокуратура

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.ч.1,2 ст. 263 УК Украины.



Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.