Майже весь Київ буде без гарячої води до літа

Гарячого водопостачання у домівках киян щонайменше у 8 районах із 10-ти не буде до 1 червня – проводитимуть гідравлічні випробування.

Цього року ці роботи почали раніше, бо все одно укладають угоди на газопостачання котелень, пояснив заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелеєв.

"Цього року ми розпочали випробування раніше, ніж зазвичай", – зазначив він, цитує офіційний портал Києва.

Це пов’язано з укладанням договорів на газопостачання низки котелень у Святошинському, Шевченківському, Солом’янському, Подільському, Голосіївському, Оболонському, частині Дарницького та Печерського районів.

Зокрема, ідеться про ті будинки, які неможливо підключити до ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та заводу "Енергія".

"Саме тому місто об’єднало у часі ці процеси – технічні регламентні роботи з підготовки мереж до зими та процес переукладання договорів на постачання газу. Для їх виконання районні теплові мережі змушені тимчасово припинити гаряче водопостачання планово до 1 червня", – сказав Пантелеєв.

Заступник голови КМДА наголосив: "У Києві – одна із найбільших у Європі систем теплових мереж, протяжністю майже 3 тисячі кілометрів".

"Проведення гідравлічних випробувань є необхідним технологічним процесом, адже дозволяє усунути пошкодження найбільш слабких ділянок теплових мереж і знизити рівень аварійності на старті опалювального сезону. Однак випробування проводяться за умов, коли у мережах відсутній теплоносій, тому відключення послуги гарячого водопостачання не уникнути", – нагадав він.