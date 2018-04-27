Почти весь Киев будет без горячей воды до лета

Горячего водоснабжения в домах киевлян минимум в 8 районах из 10-ти не будет до 1 июня – проведут гидравлические испытания.

В этом году эти работы начали раньше, так как все равно заключают соглашения на газоснабжение котельных, пояснил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев.



"В этом году мы начали испытания раньше, чем обычно", – отметил он, цитирует официальный портал Киева.



Это связано с заключением договоров на газоснабжение ряда котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов.



В частности, речь идет о тех домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводу "Энергия".



"Именно поэтому город объединил во времени эти процессы – технические регламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставку газа. Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово до 1 июня", – сказал Пантелеев.



Заместитель главы КГГА отметил: "В Киеве – одна из крупнейших в Европе систем тепловых сетей, протяженностью почти 3 тысячи километров".



"Проведение гидравлических испытаний необходимо по технологическому процессу, поскольку позволяет устранить повреждения самых слабых участков тепловых сетей и снизить уровень аварийности на старте отопительного сезона. Однако испытания проводятся в условиях, когда в сетях отсутствует теплоноситель, поэтому отключения услуги горячего водоснабжения не избежать", – напомнил он.