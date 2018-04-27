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Синоптики обіцяють на вік-енд температурні крайнощі

П'ятниця, 27 квітня 2018, 14:22

У суботу, 28 квітня, ніч в Україні буде прохолодною, а ось день - теплим.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, в цілому по країні без опадів, лише в східних областях вночі короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі в західних і північних областях 2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°, на решті території 5-10° тепла; вдень 16-21°, в західних і південних областях місцями 22-25°.

У Києві - без опадів, температура вночі 5-7°, вдень 18-20°.

 

На неділю, 29 квітня, синоптики прогнозують погоду в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 21-26°, в західних областях до 29° (в горах і на узбережжі морів 17-22°); на сході країни і півночі Лівобережжя вночі 4-9°, вдень 19-24°.

У Києві 29 квітня буде без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 23-25°.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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