Синоптики обещают на уик-энд температурные крайности

В субботу, 28 апреля, ночь в Украине будет прохладной, а вот день – теплым.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в целом по стране без осадков, лишь в восточных областях ночью кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, на остальной территории 5-10° тепла; днем 16-21°, в западных и южных областях местами 22-25°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 5-7°, днем 18-20°.

На воскресенье, 29 апреля, синоптики прогнозируют погоду в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 21-26°, в западных областях до 29° (в горах и на побережье морей 17-22°); на востоке страны и севере Левобережья ночью 4-9°, днем 19-24°.

В Киеве 29 апреля будет без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 23-25°.