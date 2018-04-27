Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики обещают на уик-энд температурные крайности

Пятница, 27 апреля 2018, 14:22

В субботу, 28 апреля, ночь в Украине будет прохладной, а вот день – теплым.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в целом по стране без осадков, лишь в восточных областях ночью кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, на остальной территории 5-10° тепла; днем 16-21°, в западных и южных областях местами 22-25°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 5-7°, днем 18-20°.

 

На воскресенье, 29 апреля, синоптики прогнозируют погоду в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 21-26°, в западных областях до 29° (в горах и на побережье морей 17-22°); на востоке страны и севере Левобережья ночью 4-9°, днем 19-24°.

В Киеве 29 апреля будет без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 23-25°.

 

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
погода
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Жителей Киевщины предупреждают о приближении грозы
Из-за ливня в Черновцах подтопило квартиры в жилых домах – ГСЧС
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: