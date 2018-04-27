На березі Азовського моря пройшли масштабні військові навчання

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П'ятниця, 27 квітня 2018, 14:36

На полігоні на узбережжі Азовського моря відбулися найбільші з початку року тактико-спеціальні навчання з залученням артилерії, авіації, броньованої та колісної техніки.

Про це повідомляє 27 квітня прес-служба Міноборони.

За задумом навчань, умовний ворог порушивши досягнуті мирні домовленості, застосував новітні десантні кораблі, знищив опір Державної прикордонної служби України та розпочав повномасштабне вторгнення в нашу державу.

Щоб зупинити агресора військовослужбовці окремої повітрянодесантної бригади та окремої десантно-штурмової бригади дали зустрічний бій, в результаті якого знищили ворога.

За словами заступника керівника навчань підполковник Анатолія Корнійчука, "ці навчання показали якісну виучку особового складу у володінні зброєю, уміння командирів підрозділів швидко і правильно оцінювати зміну тактичної обстановки, налагоджувати взаємодію з командирами інших частин та підрозділів".

 
 
 

"Своєрідною родзинкою навчань було те, що вся тренувальна смуга була забезпечена спеціальними радіокерованими мішенями. Це дозволило в повній мірі імітувати наступ та тактичні дії ворога. Крім цього, для організації взаємодії командири всіх ланок користувались лише штатними засобами зв’язку", – розповіли в Міноборони.

Загалом, у тактико-спеціальних навчаннях взяли участь понад 500 військовослужбовців та близько 200 одиниць різноманітної техніки: танків, бронетранспортерів бойових машин десанту.

 

Повітряну підтримку забезпечували кілька ланок ударних гелікоптерів Мі-24 та транспортних гелікоптерів Мі-8.

 

Також у навчаннях взяли участь кілька батарей самохідної артилерії, мінометів та ракетних систем залпового вогню.

 

Теми: армія Міноборони
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