На берегу Азовского моря прошли масштабные военные учения

На полигоне на побережье Азовского моря прошли крупнейшие с начала года тактико-специальные учения с привлечением артиллерии, авиации, бронированной и колесной техники.



Об этом сообщает 27 апреля пресс-служба Минобороны.



По замыслу учений, условный враг нарушив достигнутые мирные договоренности, применил новейшие десантные корабли, уничтожил сопротивление Государственной пограничной службы Украины и начал полномасштабное вторжение в нашу страну.



Чтобы остановить агрессора, военнослужащие отдельной воздушно-десантной бригады и отдельной десантно-штурмовой бригады дали встречный бой, в результате которого уничтожили врага.



По словам заместителя руководителя учений подполковника Анатолия Корнейчука, "эти учения показали качественную выучку личного состава во владении оружием, умение командиров подразделений быстро и правильно оценивать изменение тактической обстановки, налаживать взаимодействие с командирами других частей и подразделений".

"Своеобразной изюминкой учений было то, что вся тренировочная полоса была снабжена специальными радиоуправляемыми мишенями. Это позволило в полной мере имитировать наступление и тактические действия врага. Кроме этого, для организации взаимодействия командиры всех звеньев пользовались только штатными средствами связи", – рассказали в Минобороны.



В целом, в тактико-специальных учениях приняли участие более 500 военнослужащих и около 200 единиц различной техники: танков, бронетранспортеров боевых машин десанта.

Воздушную поддержку обеспечивали несколько звеньев ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8.



Также в учениях приняли участие несколько батарей артиллерии, минометов и ракетных систем залпового огня.