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На берегу Азовского моря прошли масштабные военные учения

Пятница, 27 апреля 2018, 14:36

На полигоне на побережье Азовского моря прошли крупнейшие с начала года тактико-специальные учения с привлечением артиллерии, авиации, бронированной и колесной техники.

Об этом сообщает 27 апреля пресс-служба Минобороны.

По замыслу учений, условный враг нарушив достигнутые мирные договоренности, применил новейшие десантные корабли, уничтожил сопротивление Государственной пограничной службы Украины и начал полномасштабное вторжение в нашу страну.

Чтобы остановить агрессора, военнослужащие отдельной воздушно-десантной бригады и отдельной десантно-штурмовой бригады дали встречный бой, в результате которого уничтожили врага.

По словам заместителя руководителя учений подполковника Анатолия Корнейчука, "эти учения показали качественную выучку личного состава во владении оружием, умение командиров подразделений быстро и правильно оценивать изменение тактической обстановки, налаживать взаимодействие с командирами других частей и подразделений".

 
 
 

"Своеобразной изюминкой учений было то, что вся тренировочная полоса была снабжена специальными радиоуправляемыми мишенями. Это позволило в полной мере имитировать наступление и тактические действия врага. Кроме этого, для организации взаимодействия командиры всех звеньев пользовались только штатными средствами связи", – рассказали в Минобороны.

В целом, в тактико-специальных учениях приняли участие более 500 военнослужащих и около 200 единиц различной техники: танков, бронетранспортеров боевых машин десанта.

 

Воздушную поддержку обеспечивали несколько звеньев ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8.

 

Также в учениях приняли участие несколько батарей артиллерии, минометов и ракетных систем залпового огня.

 

Украинская правда

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Темы: армияМинобороны
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