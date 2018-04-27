На берегу Азовского моря прошли масштабные военные учения

4136 просмотров
Пятница, 27 апреля 2018, 14:36

На полигоне на побережье Азовского моря произошли крупнейшие с начала года тактико-специальные учения с привлечением артиллерии, авиации, бронированной и колесной техники.

Об этом сообщает 27 апреля пресс-служба Минобороны.

По замыслу учений, условный враг нарушив достигнутые мирные договоренности, применил новейшие десантные корабли, уничтожил сопротивление Государственной пограничной службы Украины и начал полномасштабное вторжение в нашу страну.

Чтобы остановить агрессора военнослужащие отдельной воздушно-десантной бригады и отдельного десантно-штурмовой бригады дали встречный бой, в результате которого уничтожили врага.

По словам заместителя руководителя учений подполковника Анатолия Корнейчука, "эти учения показали качественную выучку личного состава во владении оружием, умение командиров подразделений быстро и правильно оценивать изменение тактической обстановки, налаживать взаимодействие с командирами других частей и подразделений".

 
 
 

"Своеобразной изюминкой учений было то, что вся тренировочная полоса была снабжена специальными радиоуправляемыми мишенями. Это позволило в полной мере имитировать наступление и тактические действия врага. Кроме этого, для организации взаимодействия командиры всех звеньев пользовались только штатными средствами связи", – рассказали в Минобороны.

В целом, в тактико-специальных учениях приняли участие более 500 военнослужащих и около 200 единиц различной техники: танков, бронетранспортеров боевых машин десанта.

 

Воздушную поддержку обеспечивали несколько звеньев ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8.

 

Также в учениях приняли участие несколько батарей артиллерии, минометов и ракетных систем залпового огня.

 

Украинская правда
Темы: армия Минобороны
powered by lun.ua
По теме
В зоне АТО умер старший офицер командования ВМС ВСУ 24 апреля 2018, 14:13
Потребности в мобилизации нет – Минобороны 24 апреля 2018, 12:57
Украинская армия восьмая по мощности в Европе 24 апреля 2018, 12:36
Все новости
Главные новости
В России говорят о возможности нового "крупного обмена" с Донбассом
Почти весь Киев будет без горячей воды до лета
Яценюк предостерегает президента от судьбы Путина и Ким Чен Ына
В Минобороны рассказали, каким будет порядок на Донбассе после АТО
Все новости