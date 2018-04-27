У Подільському суді Києва проходять обшуки

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П'ятниця, 27 квітня 2018, 15:44

Служба безпеки спільно зі співробітниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у Подільському райсуді Києва.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердила речник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, Служба безпеки спільно з САП та НАБУ проводять слідчі дії у суді.

Про деталі пообіцяла повідомити після їх завершення.

У керівництві апарату Подільського райсуду відмовились коментувати ситуацію.

Раніше у ЗМІ повідомили, що обшуки відбуваються у справі щодо отримання хабаря  заступником керівника апарату та двома суддями Подільського райсуду.

Повідомлялося, що обшуки проходять і за місцем проживання фігурантів.

Яна Міланова, УП
Теми: суд СБУ НАБУ Антикорупційна прокуратура обшуки
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