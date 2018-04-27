У Подільському суді Києва проходять обшуки
Служба безпеки спільно зі співробітниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у Подільському райсуді Києва.
Цю інформацію "Українській правді" підтвердила речник СБУ Олена Гітлянська.
За її словами, Служба безпеки спільно з САП та НАБУ проводять слідчі дії у суді.
Про деталі пообіцяла повідомити після їх завершення.
У керівництві апарату Подільського райсуду відмовились коментувати ситуацію.
Раніше у ЗМІ повідомили, що обшуки відбуваються у справі щодо отримання хабаря заступником керівника апарату та двома суддями Подільського райсуду.
Повідомлялося, що обшуки проходять і за місцем проживання фігурантів.