У Подільському суді Києва проходять обшуки

Служба безпеки спільно зі співробітниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у Подільському райсуді Києва.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердила речник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, Служба безпеки спільно з САП та НАБУ проводять слідчі дії у суді.

Про деталі пообіцяла повідомити після їх завершення.

У керівництві апарату Подільського райсуду відмовились коментувати ситуацію.

Раніше у ЗМІ повідомили, що обшуки відбуваються у справі щодо отримання хабаря заступником керівника апарату та двома суддями Подільського райсуду.

Повідомлялося, що обшуки проходять і за місцем проживання фігурантів.