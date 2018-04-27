В Подольском суде Киева проходят обыски

Служба безопасности совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Подольском райсуде Киева.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, Служба безопасности совместно с САП и НАБУ проводят следственные действия в суде.

О деталях пообещала сообщить после их завершения.

В руководстве аппарата Подольского райсуда отказались комментировать ситуацию.

Ранее СМИ сообщили, что обыски проходят по делу о получении взятки заместителем руководителя аппарата и двумя судьями Подольского райсуда.

Сообщалось, что обыски проводятся и по месту жительства подозреваемых.