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В Подольском суде Киева проходят обыски

Пятница, 27 апреля 2018, 15:44

Служба безопасности совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Подольском райсуде Киева.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, Служба безопасности совместно с САП и НАБУ проводят следственные действия в суде.

О деталях пообещала сообщить после их завершения.

В руководстве аппарата Подольского райсуда отказались комментировать ситуацию.

Ранее СМИ сообщили, что обыски проходят по делу о получении взятки заместителем руководителя аппарата и двумя судьями Подольского райсуда.

Сообщалось, что обыски проводятся и по месту жительства подозреваемых.

Яна Миланова, УП

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Темы: судСБУНАБУАнтикоррупционная прокуратураобыски
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