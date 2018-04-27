В Подольском суде Киева проходят обыски

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Пятница, 27 апреля 2018, 15:44

Служба безопасности совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Подольском райсуде Киева.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, Служба безопасности совместно с САП и НАБУ проводят следственные действия в суде.

О деталях пообещала сообщить после их завершения.

В руководстве аппарата Подольского райсуда отказались комментировать ситуацию.

Ранее СМИ сообщили, что обыски проходят по делу о получении взятки в 10 тысяч долларов заместителем руководителя аппарата и одним из судей Подольского райсуда.

Яна Миланова, УП
Темы: суд СБУ НАБУ Антикоррупционная прокуратура обыски
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