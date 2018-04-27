З'явилися подробиці арешту в Німеччині екс-нардепа від БЮТ

Колишній народний депутат України від Блоку Юлії Тимошенко, якого розшукує НАБУ, Дмитро Крючков утримується під вартою в німецькій Баварії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляється, що чоловіка, який близько року переховувався від правоохоронних органів, 14 квітня затримали на німецькому кордоні, коли він виїжджав до австрійського Зальцбурга. Крючкова зупинили для перевірки документів німецькі правоохоронці.

"Злий жарт з колишнім депутатом від Блоку Юлії Тимошенко, вочевидь, зіграла криза біженців. Адже саме через наплив біженців на кордоні Німеччини і Австрії, як виняток з дії Шенгенської угоди, вже кілька років діє посилений контроль документів", - зазначається в статті.

За інформацією DW, після цього німецькі правоохоронці доставили українця до суду прикордонного містечка Розенгайм для обрання запобіжного заходу.

Відтоді, повідомили у прокуратурі Мюнхена 26 квітня, Крючков перебуває під вартою, оскільки німецькі правоохоронні органи подали до Вищого земельного суду Мюнхена запит на його арешт до часу, поки з України надійдуть документи на екстрадицію.

Дмитро Крючков архівне фото

Як повідомлялося, голова правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" Дмитро Крючков підозрюється у розкраданні сотень мільйонів гривень компанії "Запоріжжяобленерго". Саме тому його і затримали в Німеччині.

Зараз Національне антикорупційне бюро України готує пакет документів, необхідних для екстрадиції підозрюваного до України, який найближчим часом буде передано компетентним органам Німеччини.

Крючков є фігурантом у справі щодо привласнення 346 мільйонів гривень "Запоріжжяобленерго", у якому понад 60% акцій належить державі. У липні 2016-го, за словами директора НАБУ Артема Ситника, його оголосили в розшук.